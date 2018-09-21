7 воспитанников интерната Ривненской области госпитализировали из-за отравления
Об этом сообщает Ривненский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
В Ривненской области с 19 по 20 сентября госпитализированы 7 воспитанников КЗ "Мизоцкая специализированная общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней" и двое работников данного учреждения в результате острой кишечной инфекции.
"Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. Больным предоставляется соответствующая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ГУ "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидрасследование данной вспышки и выясняют причины возникновения возгорания.
В Днепре из-за массового отравления госпитализированы 16 учеников.
2 июля в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".
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