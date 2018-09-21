7 воспитанников интерната Ривненской области госпитализировали из-за отравления

21 сентября, 2018, 14:01

У больных отмечаются похожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40°С

Об этом сообщает Ривненский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Ривненской области с 19 по 20 сентября госпитализированы 7 воспитанников КЗ "Мизоцкая специализированная общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней" и двое работников данного учреждения в результате острой кишечной инфекции.

"Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. Больным предоставляется соответствующая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ГУ "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидрасследование данной вспышки и выясняют причины возникновения возгорания.

В Днепре из-за массового отравления госпитализированы 16 учеников.

2 июля в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".