10 миллионов украинцев получили биометрические паспорта

21 сентября, 2018, 16:23

Количество выданных в Украине биометрических паспортов для выезда за границу достигло 10 миллионов – владелицей 10-миллионного паспорта стала киевлянка Полина Савина

Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

"Уверен, возможность свободных путешествий по Европе позволит Полине, которая получает образование политолога, получить хорошие знания и применить их на благо Украины", - отметил глава государства.

Поздравляю владелицу 10-миллионного биометрического паспорта киевлянку Полину Савину. Уверен, возможность свободных путешествий по Европе позволит Полине, которая получает образование политолога, получить хорошие знания и применить их на благо Украины. pic.twitter.com/khGOuOz1yg — Петр Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2018 г.

Порошенко напомнил, что безвизовый режим Украины с ЕС действует уже более года. "За это время, как мы и обещали, мы не создали никаких проблем для наших партнеров из ЕС", - отметил президент.

Порошенко отметил, что 10 миллионов биометрических паспортов – "это ответ тем, кто предсказывал, будто безвиз украинцам не нужен".