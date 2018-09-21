10 миллионов украинцев получили биометрические паспорта
Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.
"Уверен, возможность свободных путешествий по Европе позволит Полине, которая получает образование политолога, получить хорошие знания и применить их на благо Украины", - отметил глава государства.
Поздравляю владелицу 10-миллионного биометрического паспорта киевлянку Полину Савину. Уверен, возможность свободных путешествий по Европе позволит Полине, которая получает образование политолога, получить хорошие знания и применить их на благо Украины. pic.twitter.com/khGOuOz1yg— Петр Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2018 г.
Порошенко напомнил, что безвизовый режим Украины с ЕС действует уже более года. "За это время, как мы и обещали, мы не создали никаких проблем для наших партнеров из ЕС", - отметил президент.
Порошенко отметил, что 10 миллионов биометрических паспортов – "это ответ тем, кто предсказывал, будто безвиз украинцам не нужен".
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