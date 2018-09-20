Зонд Parker Solar прислал первый снимок на пути к Солнцу
Об этом говорится на сайте NASA.
В прошлом месяце NASA запустило аппарат Parker Solar Probe, который должен приблизиться к Солнцу на рекордное расстояние в шесть миллионов километров.
Сейчас ученые тестируют инструменты зонда: выпускают антенны аппарата, предназначенные для измерения электрических полей солнечной атмосферы (короны Солнца), проверяют Solar Probe Analyzers (два электростратических анализатора), которые будут отслеживать солнечные ветры, а также оценивают работу Solar Probe Cup - цилиндра Фарадея , который будет изучать самые распространенные частицы солнечного ветра (электроны, протоны и ионы гелия).
Спрятанный за тепловым щитом аппарата, инструмент Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR) также будет играть важную роль в данной миссии. Оптический телескоп должен будет получать изображения солнечной короны и внутренней гелиосфери с беспрецедентной детализацией.
Согласно планам миссии, сближение с Солнцем зонда займет семь лет: он изменит 24 орбиты, с каждым разом подходя все ближе к звезде. Во время ближайшего подлета, который, как ожидается, состоится в декабре 2024 года, аппарат будет от Солнца на расстоянии около шести миллионов километров (так близко к звезде не подходил ни один рукотворный объект).
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