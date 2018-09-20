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Во Львове продолжается голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Выбор читателей"

Книжный конкурс "Еспресо. Выбор читателей" продолжает принимать анкеты от посетителей Форума издателей, который проходит во Львове с 19 по 23 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Третий, финальный, этап книжной премии официально стартовал в среду, 19 сентября, во время открытия 25-го Форума издателей. На протяжении всех дней форума можно посетить стенд "Еспресо. Выбор читателей" и отдать свой голос за одну из книг, которые претендуют на победу. На стенде представлены книги номинаций "Литература для взрослых" и "Литература для детей".

Проголосовать просто: надо прийти к стенду "Еспресо. Выбор читателей", заполнить анкету и оставить ее организаторам конкурса. Возле стенда работает тематическая фотозона, возле которой можно сделать яркое, памятное фото.

Организаторы приглашают всех к стенду и фотозоне выбирать лучшую книгу 2018 года.

Напомним, что далее эстафету по проведению голосования подхватят библиотеки. В этом году с конкурсом сотрудничают более 170 библиотек по всей Украине. В читальнях голосование начнется в октябре.

 

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