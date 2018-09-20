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Вечером в Киеве изменится режим работы 3 станций метро: все через футбол

В Киеве 20 сентября будет изменен режим работы трех станций метро в связи с проведением футбольного матча

Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что изменения в режиме работы коснутся станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

"Обратите, пожалуйста, внимание на изменение в работе станций. Футбол: 20 сентября особый режим работы станций с 19:00 до 20:00", - отметили в ведомстве.

Таким образом, станция "Олимпийская" с семи до восьми вечера не будет работать вообще, станция "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, а "Дворец спорта" - на выход.

Также после 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - подытожили в метро.

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