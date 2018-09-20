В собственность государства вернули лагерь "Славутич", где от отравления скончалась 8-летняя девочка
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Верховный суд поддержал принципиальную позицию ГПУ в отношении похищения у государства 6 тысяч кв.м детского санатория, расположенных в живописном уголке Киевщины на берегу Каневского водохранилища. Все интриги и маневры преодолены. Любовь Полежай и К - на выход. Государство вернуло законные права", - подчеркнул он.
Отметим, что 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в "Славутиче". Также стало известно, что дети, которые отравились в "Славутиче", получили от своих тренеров просроченные йогурты.
Одна из девочек из-за сильного отравления попала в реанимацию, где 12 сентября умерла. Впоследствии подтвердилось, что причиной смерти 8-летней Маргариты Лукашук стало именно отравление в лагере.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-