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В собственность государства вернули лагерь "Славутич", где от отравления скончалась 8-летняя девочка

Верховный суд вернул в государственную собственность детский санаторий "Славутич" в Киевской области

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Верховный суд поддержал принципиальную позицию ГПУ в отношении похищения у государства 6 тысяч кв.м детского санатория, расположенных в живописном уголке Киевщины на берегу Каневского водохранилища. Все интриги и маневры преодолены. Любовь Полежай и К - на выход. Государство вернуло законные права", - подчеркнул он.

Отметим, что 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в "Славутиче". Также стало известно, что дети, которые отравились в "Славутиче", получили от своих тренеров просроченные йогурты.

Одна из девочек из-за сильного отравления попала в реанимацию, где 12 сентября умерла. Впоследствии подтвердилось, что причиной смерти 8-летней Маргариты Лукашук стало именно отравление в лагере.

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