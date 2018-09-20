В России в результате масштабного ДТП пострадали 6 украинцев
20 сентября, 2018, 21:51
В Российской Федерации в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области пострадали шесть граждан Украины
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службу центра медицины катастроф РФ.
Как отмечается, авария произошла днем, 20 сентября, в 14:00. Микроавтобус на автодороге Лиски-Колибелка врезался в пассажирский автобус.
По данным врачей, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, его отправили в реанимацию, состояние остальных - стабильное.
В полиции заявили, что микроавтобус врезался в пассажирский из-за того, что его водитель не справился с управлением. Продолжаются следственные действия.
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