Увеличение обеспечения бойцов на 37% и нестандартные ответы на действия РФ, - Порошенко о планах на ВСУ
Об этом во время своего ежегодного послания к парламенту заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что оборонные нужды Украины на фоне российской агрессии значительно превышают возможности, поэтому украинская власть и нардепы должны совместно находить нестандартные выходы из ситуации.
По словам Порошенко, общество и вооруженные силы ожидают прорывных решений в сфере обороны. Поэтому от военного руководства ожидают нестандартных асимметричных ответов на любые действия противника.
Он отметил, что на повестку дня в ближайшее время будет выходить наращивание обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря.
Президент выдвинул требование к Генштабу и Минобороне по поводу ускорения достижения стандартов НАТО, в частности полного совмещения с армиями Альянса.
Порошенко настаивает, что во всех преобразованиях ключевыми должны быть люди, поэтому на повестке дня изменения в кадровой политике и вопросы денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.
"В следующем году, согласно предложенному мною решению СНБО, в госбюджете должно быть увеличено (денежное обеспечение военных, - ред.) не менее чем на 37%. В октябре мы начнем, наконец, сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников. 184 новые помещения, в которых поселеться примерно 23 000 воинов-контрактактникив ", - подытожил Порошенко.
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