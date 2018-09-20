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Увеличение обеспечения бойцов на 37% и нестандартные ответы на действия РФ, - Порошенко о планах на ВСУ


фото: president.gov.ua
В следующем году в проект государственного бюджета хотят заложить увеличение денежного обеспечения военных на 37%

Об этом во время своего ежегодного послания к парламенту заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что оборонные нужды Украины на фоне российской агрессии значительно превышают возможности, поэтому украинская власть и нардепы должны совместно находить нестандартные выходы из ситуации.

По словам Порошенко, общество и вооруженные силы ожидают прорывных решений в сфере обороны. Поэтому от военного руководства ожидают нестандартных асимметричных ответов на любые действия противника.

Он отметил, что на повестку дня в ближайшее время будет выходить наращивание обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря.

Президент выдвинул требование к Генштабу и Минобороне по поводу ускорения достижения стандартов НАТО, в частности полного совмещения с армиями Альянса.

Порошенко настаивает, что во всех преобразованиях ключевыми должны быть люди, поэтому на повестке дня изменения в кадровой политике и вопросы денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

"В следующем году, согласно предложенному мною решению СНБО, в госбюджете должно быть увеличено (денежное обеспечение военных, - ред.) не менее чем на 37%. В октябре мы начнем, наконец, сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников. 184 новые помещения, в которых поселеться примерно 23 000 воинов-контрактактникив ", - подытожил Порошенко.

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