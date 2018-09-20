Украинка не может вернуться из колонии РФ, потому что на Родине считается мертвой
Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека в Прикамье.
Гражданка Украины отбыла наказание в исправительной колонии №28 в городе Березники в Пермском крае РФ. После освобождения она стала заложником правовой коллизии.
Отмечается, что ее мать в Украине признала женщину мертвой. Украинка не может остаться в России и вернуться на родину тоже не может.
“Поэтому гражданка Украины, которая вскоре получит освобождение, не сможет юридически находиться ни в России, ни вернуться на родину”,- указано в сообщении.
Уполномоченный по правам человека Павел Миков намерен провести детальный правовой анализ этой ситуации совместно с уполномоченным по защите прав человека в Украине Людмилой Денисовой и решить проблему женщины.
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