У фильма о Бонде будет новый режиссер
20 сентября, 2018, 23:09
Следующий фильм про Джеймса Бонда продолжит снимать американский режиссер Кэри Фукунага
Об этом говорится в сообщении в Twitter франшизы.
Отмечается, что такое решение 20 сентября объявили продюсеры ленты Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг.
Над продолжением Бонда Фукунага начнет работать на студии Pinewood Studios в Лондоне с 4 марта 2019 года.
Премьера картины в мире запланирована на 14 февраля 2020 года. Она станет 25-й лентой франшизы.
Фукунага — американский режиссер, кинооператор, сценарист и продюсер. Британский режиссер Дэнни Бойл, который в мае начал работать над фильмом о Бонде, прекратил работу над лентой в августе.
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