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У фильма о Бонде будет новый режиссер

Следующий фильм про Джеймса Бонда продолжит снимать американский режиссер Кэри Фукунага

Об этом говорится в сообщении в Twitter франшизы.

Отмечается, что такое решение 20 сентября объявили продюсеры ленты Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг.

Над продолжением Бонда Фукунага начнет работать на студии Pinewood Studios в Лондоне с 4 марта 2019 года.

Премьера картины в мире запланирована на 14 февраля 2020 года. Она станет 25-й лентой франшизы.

Фукунага — американский режиссер, кинооператор, сценарист и продюсер. Британский режиссер Дэнни Бойл, который в мае начал работать над фильмом о Бонде, прекратил работу над лентой в августе.

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