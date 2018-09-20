Трамп ужесточил антироссийские санкции из-за агрессии против Украины

20 сентября, 2018, 19:30

Президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении санкций относительно Российской Федерации за агрессию против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как сообщается, Трамп подписал указ, который предоставил Минфину США дополнительные полномочия в вопросе антироссийских санкций, введенных за аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины, а также в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки с помощью санкций".

Документ, подписанный Трампом, упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля.

В сопроводительном письме сказано, что данный указ направлен на строгое соблюдение санкций. Документ, в частности, предусматривает ведущую роль Минфина в сотрудничестве с Госдепом и другими ведомствами, а также определяет масштаб санкций.

Кроме этого, в документе перечислены возможные санкции в отношении Кремля. Речь идет о запрете или ограничении кредитования российских лиц, замораживании их финансовых активов, запрете гражданам США вести дела с лицами, в отношении которых были введены ограничения, о запрете на выдачу виз, и тому подобное.