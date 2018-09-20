Трамп ужесточил антироссийские санкции из-за агрессии против Украины
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как сообщается, Трамп подписал указ, который предоставил Минфину США дополнительные полномочия в вопросе антироссийских санкций, введенных за аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины, а также в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки с помощью санкций".
Документ, подписанный Трампом, упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля.
В сопроводительном письме сказано, что данный указ направлен на строгое соблюдение санкций. Документ, в частности, предусматривает ведущую роль Минфина в сотрудничестве с Госдепом и другими ведомствами, а также определяет масштаб санкций.
Кроме этого, в документе перечислены возможные санкции в отношении Кремля. Речь идет о запрете или ограничении кредитования российских лиц, замораживании их финансовых активов, запрете гражданам США вести дела с лицами, в отношении которых были введены ограничения, о запрете на выдачу виз, и тому подобное.
- 27 августа вступили в силу санкции США против РФ в связи с применением химического оружия на территории Великобритании.
- 13 сентября Трамп подписал акт, который позволяет вводить санкции за вмешательство в выборы в США. Санкции могут включать замораживание активов, ограничения на валютные операции, ограничение доступа к американским финансовым институтам и запрет гражданам США осуществлять инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы.
- 14 сентября США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.
- Еще один пакет санкций США планируют ввести в ноябре. Новый запрет может коснуться кредитования российских юридических лиц, экспорта и импорта товаров.
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