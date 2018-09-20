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Трамп назвал “самую большую ошибку” в истории США


фото: REUTERS
Президент США считает, что введение войск на Ближний Восток стало самой большой ошибкой в американской истории

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью издательству The Hill.

Он завил, что участие в конфликте на Ближнем Востоке ужаснее, чем Гражданская война.

“Худшая ошибка в истории нашей страны - это приход на Ближний Восток, который осуществил президент Буш”, - заявил Трамп.

Он сказал, что США это стоило $7 триллионов и миллионы жизней. В то же время Трамп добавил, что президент Барак Обама, возможно, тоже ошибался, когда решил вывести войска из Ирака.

Издательство сообщает, что Пентагон подсчитывает, что общие затраты, связанные с войнами в Ираке, Афганистане и Сирии в период с 2001 по 2018 год, составят 1,52 триллиона долларов.
 
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