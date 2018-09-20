Суд вернул Амосовой кресло ректора медуниверситета Богомольца

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, Печерский суд Киева 20 сентября принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ незаконным. В то же время в МЗ Украины отмечают, что Екатерина Амосова не является руководителем НМУ им. А.А. Богомольца пока они не получат надлежащим образом заверенную копию решения суда.

"Для восстановления ее на посту должен быть издан соответствующий приказ МЗ Украины и на его основании внесены изменения в Единый государственный реестр. Поэтому сейчас Екатерина Амосова не имеет полномочий издавать приказы как ректор университета. МЗ готовит апелляционную жалобу", - заявили в ведомстве.

В сообщении подчеркнули, что в полном объеме решение Печерского суда о восстановлении Амосовой в должности ректора НМУ вступит в законную силу только после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела - то есть через 30 дней.