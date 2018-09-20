СБУ блокировала контрабанду лекарств на 1,5 миллиона

20 сентября, 2018, 17:09

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ заблокировали контрабандные поставки незарегистрированных лекарственных средств на 1,5 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что жительница Днипра с гражданином одной из стран Южной Азии пытались незаконно ввезти партию несертифицированных медпрепаратов в Украину.

"Во время таможенного досмотра в аэропорту "Борисполь" оперативники спецслужбы обнаружили в багаже украинской гражданки и иностранца более пятисот упаковок разных наименований лекарственных средств незарегистрированных в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость несертифицированных препаратов по ценам "черного рынка" составляет примерно 1,5 миллиона гривен. Изъятые препараты правоохранители отправили на экспертизу.

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, перемещение через таможенную границу Украины) с лишением свободы на срок от трех до восьми лет.