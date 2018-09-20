 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия хочет продолжать досмотр судов в акватории Азовского моря

Россия заявила, что имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря, поскольку это не противоречит двусторонним соглашениям между Москвой и Киевом

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Действия России не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ утверждает, что правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины закреплен в двусторонних соглашениях между Москвой и Киевом.

Захарова также добавила, что российская сторона будет и впредь досматривать судна в Азовском море.

Читайте также: Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать