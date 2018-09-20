Россия хочет продолжать досмотр судов в акватории Азовского моря
20 сентября, 2018, 21:36
Россия заявила, что имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря, поскольку это не противоречит двусторонним соглашениям между Москвой и Киевом
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
"Действия России не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории", - сказала Захарова.
Представитель МИД РФ утверждает, что правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины закреплен в двусторонних соглашениях между Москвой и Киевом.
Захарова также добавила, что российская сторона будет и впредь досматривать судна в Азовском море.
Читайте также: Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать
- Спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские суда в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГПСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружением на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
Читайте также
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
-
-