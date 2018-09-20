Россия хочет продолжать досмотр судов в акватории Азовского моря

20 сентября, 2018, 21:36

Россия заявила, что имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря, поскольку это не противоречит двусторонним соглашениям между Москвой и Киевом

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Действия России не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ утверждает, что правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины закреплен в двусторонних соглашениях между Москвой и Киевом.

Захарова также добавила, что российская сторона будет и впредь досматривать судна в Азовском море.

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