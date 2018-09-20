РФ нарушила все 10 принципов ОБСЕ, - Чубаров
Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве 20 сентября, сообщает на странице в Twitter посольство Украины в Польше.
По его словам, преследование крымских татар и украинцев в Крыму является преступлениями на почве ненависти и нетерпимости. Чубаров призвал ОБСЕ объединиться, остановить агрессию России и освободить оккупированные территории.
"Призываем страны ОБСЕ объединить усилия для прекращения агрессии России против Украины и освобождения оккупированных территорий", - заявил Чубаров.
Г.#Чубаров на Совещании ОБСЕ #HDIM2018 в Варшаве: -с февраля 2014 года, оккупировав АР Крым и совершив вооруженную агрессию против Украины, Россия нарушила все 10 хельсинкских принципов ОБСЕ, нормы международного права, Будапештский меморандум и все международные обязательства; pic.twitter.com/pov5DVKZzH— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 20 сентября 2018 г.
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