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РФ нарушила все 10 принципов ОБСЕ, - Чубаров


фото: delfi
Россия нарушила все 10 хельсинкских принципов Организации безопасности и сотрудничества в Европе, нормы международного права, Будапештский меморандум и все международные обязательства

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве 20 сентября, сообщает на странице в Twitter посольство Украины в Польше.

По его словам, преследование крымских татар и украинцев в Крыму является преступлениями на почве ненависти и нетерпимости. Чубаров призвал ОБСЕ объединиться, остановить агрессию России и освободить оккупированные территории.

"Призываем страны ОБСЕ объединить усилия для прекращения агрессии России против Украины и освобождения оккупированных территорий", - заявил Чубаров.

 

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