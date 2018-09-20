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Режим единоличной власти ни к чему хорошему Украину не привел, - Порошенко

Несмотря на военную агрессию со стороны России, Украина смогла сохранить права и свободы граждан и создать политическую систему сдерживания и противовесов с коалиционной властью вместо введения военного положения

Об этом заявил в обращении к Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Сохранить демократию в условиях внешней агрессии было непросто. Хотя военное положение значительно усилило полномочия и возможности президента, я категорически отверг предложения его внедрять. Даже в условиях войны мы не ограничивали прав и свобод граждан, не вводили цензуру. Конституционные возможности президента, предусмотренные парламентско-президентской моделью, не очень коррелируют со степенью ответственности, которую общество традиционно возлагает на всенародно избранного главу государства. Но даже в трудные годы, когда страну буквально душили удавки внутренних и внешних проблем, президент ни разу не попросил об увеличении своих полномочий, более того - от некоторых из них отказался. О назначении судей, в том числе", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что украинцам не нравится, когда власть в стране сосредоточена у одной политической силы.

"В стране сейчас работает система сдерживания и противовесов. Украинцы не склонны отдавать монополию на управление одной политической силе. Власть носит коалиционный характер. Коалиционным по сути является и наше правительство. Коалиционной является и крупнейшая парламентская фракция. И при этом мы с вами очень успешно все находим общий язык: все вместе приняли рекордное количество реформаторских решений. Президент не очень часто накладывает вето на законы и ни разу за все годы не воспользовался своим законным конституционным правом приостанавливать решения Кабинета министров Украины с одновременным направлением в Конституционный суд", - отметил глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что евроинтеграционный вектор Украины предусматривает систему именно парламентско-президентской представительной демократии.

"Европейская стратегия развития диктует нам алгоритм развития политической системы как парламентско-президентской представительной демократии. При этом стране нужен президент и верховный главнокомандующий для организации эффективной защиты и обороны страны. Это и является главным в работе главы государства. В прошлом году я отклонил многочисленные предложения по конституционным изменениям в политической системе. Считаю, что перед выборами такие маневры не соответствуют европейской политической культуре, которая учит нас играть по правилам, а не правилам. Но с интересом слежу за общественной дискуссией и считаю категорически неприемлемыми те предложения, которые продвигают явно недемократические модели: кто-то откровенно адвокатирует "просвещенный" авторитаризм, а кто-то камуфлирует этот авторитаризм в парламентаризм канцлерского типа и только если вчитаться в смысл, а не в заглавие, - там у канцлера полномочий больше, чем у кайзера, а в рейхстаге, по сути, создается однопартийная система. Режим единоличной власти ни к чему хорошему Украину не привел и это урок, который надо запомнить абсолютно всем", - подытожил президент Украины.

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