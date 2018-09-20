"Ворскла" проиграла "Арсеналу" на старте Лиги Европы

20 сентября, 2018, 23:50

В первом туре Лиги Европы "Ворскла" встретилась с "Арсеналом"

Об этом передает Еспресо.TV.

Лига Европы. Группа Е.

Арсенал (Лондон) — Ворскла (Полтава) 4:2.

Голы: Обамеянг (32,56). Уэлбек (48), Эзил (74), Чеснаков (76), Шарлар (90+4).

На матче был аншлаг. На Ворсклу пришел смотреть полный Emirates Stadium. В первом тайме шла равная борьба. Ворскла играла организованно и пыталась атаковать.

На стадион также приехал Андрей Шевченко, чтобы поддержать команду. Билеты на матч в среднем стоили 20-30 фунтов. Также была и поддержка украинских болельщиков. Сектор болельщиков Ворсклы было довольно громко слышно на стадионе.

Ворскла проиграла, но заставила стадион аплодировать.

Матч в Лондоне против Арсенала закончился в пользу хозяев со счетом 4:2.

Большую половину первого тайма полтавчане держали свои ворота нетронутыми, но ошибка в нападении привела к контратаке лондонцев. 1-0.

В начале второго тайма пропустили второй, а затем еще дважды торжествовали гармаши. Впрочем, когда терять было нечего, кроме своего реноме, полтавчане раскрепостились и сначала Чеснаков в ближнюю "девятку" распечатал ворота противников, а в добавленное время красивым голом точку в матче поставил Шарпар.

Да, волнение, индивидуальные ошибки и разница в классе дали о себе знать, но Ворскла таки сорвала аплодисменты на Эмирейтс стэдиум и сыграла достойно с таким сильным соперником.