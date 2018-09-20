"На Западе немало желающих заглянуть Путину в ду...": Порошенко рассказал, как Россия добивается снятия санкций

20 сентября, 2018, 11:36

Россия давно и последовательно добивается разрушить демократический мировой порядок и в этом контексте борется за снятие санкций из-за агрессии против Украины и гибридных атак против ЕС и США

Об этом заявил во время обращения к Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Российская агрессия застала Запад врасплох. Проигнорированы были все важные сигналы: провокация на Тузле, откровенно агрессивное выступление российского президента на Мюнхенском форуме по безопасности 2007 года, где он, в принципе, всех обо всем предупреждал, и нападение в 2008 году России на Грузию, первая реакция на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой. И даже теперь - после тысяч вызванных Россией жертв на Донбассе, после трагедии МН17, после Сирии, после Солсбери - на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу... еще я не знаю, куда. И мне интересно: а что вы там хотите увидеть, господа? И так у всех на глазах Россия поддерживает право- и левопопулистские движения, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы по всему миру, вмешивается в референдумы, как это было в Нидерландах. Таким способом Кремль продвигает свою альтернативную повестку дня, свои альтернативные ценности, надеясь на то, что Западу все сложнее будет держать единую позицию в отношении Москвы", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что за поддержку цивилизованного мира Украина должна бороться каждый день.

"Глубоко ошибается тот, кто думает, будто российская агрессия автоматически обеспечивает нам автоматическую поддержку Запада. Это не так. И за поддержку надо ежедневно бороться. За эти 4,5 года нам удалось не просто создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины, но значительно расширить и укрепить ее. Принцип "ничего об Украине без Украины" стал аксиомой международной политики. Никто больше не возражает против нашей европейской идентичности. Мы учимся внешнеполитическому прагматизму и находим оптимальный для нас вариант продолжения игры даже в самых сложных партиях. В частности, такой подход дал нам возможность выстроить эффективные отношения с новой американской администрацией. Чего стоит только решение президента США предоставить Украине оборонное летальное вооружение. И это только начало. Такое сотрудничество будет продолжено. Во вторник Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает 250 млн для безопасности помощи Украине. Это - лучшее доказательство того, что между Киевом и Вашингтоном существует очень высокий уровень доверия", - отметил Порошенко.

Президент также объяснил, что недостаточно жесткие санкции против России за войну против Украины компесируются тем, что санкции начали вводить и за агрессию против других стран.

"Кое-кто обижается, что санкции в связи с аннексией Крыма и российской оккупацией Донбасса выглядят мягче, чем введенные в ответ на вмешательство в выборы или химическую атаку в Солсбери. Неприятный осадок, конечно, есть. Но, с другой стороны, чрезвычайно важно, что санкции против Москвы теперь связаны не только с Украиной. Это означает, что приходит абсолютно трезвое понимание, что Россия - не только наша проблема, что она является угрозой всему цивилизованному миру. Мы будем последовательно противодействовать попыткам ослабить санкционный нажим на Россию. Тактическая задача Кремля - снятие санкций в январе следующего года под предлогом якобы невыполнении Украиной Минских договоренностей - мы этот сценарий должны разрушить. Почти убежден, что снятие мы недопустим. Однако знайте, что риск смягчения есть. То, что Россия так упорно борется с санкциями, свидетельствует о том, что они эффективны. Рубль падает даже при росте цен на нефть, российская власть вынуждена повысить пенсионный возраст, пошла на повышение НДС. Это и есть цена агрессии", - сказал Порошенко.

По словам главы государства, Украина не имеет права дать России повод для обвинений в невыполнении договоренностей для дальнейшего ослабления санкций.

"В прошлом году неприятной неожиданностью для Кремля стал факт продления украинским парламентом закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Своим ответственным голосованием вы выбили козырь из рук Путина и россиянам тогда пришлось существенно корректировать свою тактику. Теперь они снова достали эту заезженную карту. Кремль и его прихвостни в очередной раз пытаются убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона. Это, по мнению РФ, является якобы свидетельством неспособности Украины выполнять взятые на себя обязательства. Итак, мол, санкции в связи с этим должны быть сняты. Было бы преступной ошибкой дать Московии шанс обвинить Украину в невыполнении соглашений и добиться послабления санкционного давления. Это точно не украинский сценарий", - отметил президент.

Порошенко также подчеркнул, что признаком прогресса в договоренностях будет введение на Донбассе миротворческой миссии ООН.

"Подчеркиваю, что должен быть продемонстрирован реальный прогресс в регулировании, главным индикатором которого является согласование параметров развертывания в Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН. Об этом я буду говорить на следующей неделе во время визита и выступления в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Обязательно на всей территории Украины миссия должна быть развернута. Обязательно с ее выходом на украинско-российскую границу. Это позволит создать условия для выполнения части Минских договоренностей, включительно с выводом российских войск с оккупированной украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает. Вся ответственность за срыв Минского процесса точно должна лечь на Россию", - подытожил Порошенко.