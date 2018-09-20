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"Динамо" - "Астана": где смотреть матч Лиги Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня "Динамо" в стартовом матче Лиги Европы принимает казахстанскую "Астану"

Лига Европы. Группа K. 1-й тур

"Динамо" (Украина) - "Астана" (Казахстан)

20 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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