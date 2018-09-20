"Динамо" - "Астана": где смотреть матч Лиги Европы
20 сентября, 2018, 13:07
Сегодня "Динамо" в стартовом матче Лиги Европы принимает казахстанскую "Астану"
Лига Европы. Группа K. 1-й тур
"Динамо" (Украина) - "Астана" (Казахстан)
20 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Перед стартом в Лиге Европы "Динамо" сыграло вничью с "Зарей" в чемпионате Украины.
- Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пока не будет увольнять главного тренера Александра Хацкевича.
- "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашней ничьей с немецким "Хоффенхаймом".
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