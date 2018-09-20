"Часть нашего информационного поля оккупирована": Порошенко поддержал идею регистрации агентов России

20 сентября, 2018, 12:20

Президент Украины Петр Порошенко поддержал идею регистрировать иностранных агентов - организации, распространяющие влияние государства-агрессора

Об этом Порошенко заявил во время обращения к Верховной Раде Украины, передает Еспресо.TV.

"В Украине все еще действует сеть российской агентуры, которая берет под контроль медиа, плодит "независимые" общественные организации. Они действительно независимые. Но они независимы от Украины и подконтрольны Кремлю, раздувают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения. Так что я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора - Российской Федерации. Такой закон никоим образом не повлияет ни на гражданское общество, ни на СМИ, ни на свободу слова", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что пропаганду государства-агрессора распространяют как некоторые украинские политики, так и некоторые СМИ.

"Некоторые украинские политики тиражируют фейки российской пропаганды, пытаются снять с агрессора ответственность за войну, цинично перекладывая ее с России на Украину. Некоторые телеканалы, газеты, интернет-издания стали откровенными рупорами российской пропаганды. Я разделяю мнение главы Верховной Рады о том, что в период выборов вопрос информационной безопасности является одним из главных и часть нашего информационного поля так же оккупирована, как и часть украинской территории", - сказал Порошенко.

Закон о регистрации иностранных агентов сейчас действует в России, аналогичные меры применялись в США (Минюст потребовал от российского пропагандистского канала RT зарегистрироваться как иностранному агенту), Израиле (в 2011 году Кнессет принял "Закон о прозрачности финансирования неправительственных организаций), Германии (организация любой формы собственности, получающая иностранное финансирование и имеющая иностранцев в руководстве, начиная с определенных объемов должна подавать дополнительную отчетность), Великобритании (согласно Акту о благотворительных трастах 1853 года всю деятельность благотворительных организаций контролирует Комиссия по благотворительности, отвечающая перед правительством и парламентом. В комиссии должны регистрироваться все благотворительные организации, которые собирают свыше 5 тыс. фунтов стерлингов в год).