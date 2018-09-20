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"Арсенал" - "Ворскла": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: sport.bigmir.net
Сегодня в 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" играет в гостях с лондонским "Арсеналом"

Лига Европы. Группа E. 1-й тур

"Арсенал" (Англия) - "Ворскла" (Украина)

20 сентября, Лондон, стадион "Эмирейтс"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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