"Арсенал" - "Ворскла": где и когда смотреть матч Лиги Европы
20 сентября, 2018, 13:36
Сегодня в 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" играет в гостях с лондонским "Арсеналом"
Лига Европы. Группа E. 1-й тур
"Арсенал" (Англия) - "Ворскла" (Украина)
20 сентября, Лондон, стадион "Эмирейтс"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Другой представитель Украины в Лиге Европы - "Динамо", сегодня сыграет против казахстанской "Астаны".
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"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашней ничьей с немецким "Хоффенхаймом".
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