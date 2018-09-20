Производство наркотиков в Колумбии достигло рекорда
20 сентября, 2018, 11:58
Производство кокаина в Колумбии выросло на 31% за год: это стало рекордом по изготовлению наркотиков в мире
Об этом пишет ВВС.
По статистике управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), производство выросло до почти 1400 тонн. Сырье для наркотических веществ выращивают на 171 тыс. га земли. Это может свести на нет усилия по достижению мира в этой стране.
Значительная часть наркотиков попадает в США. Соответственно, Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем кокаина в мире.
Стоимость произведенного кокаина составляет 2,7 млрд долларов на местном рынке. По данным ООН, наиболее интенсивно наркотическое растение выращивают в регионе Колумбии, что граничит с Тихим океаном.
- Напомним, в Херсоне полицейские задержали двух мужчин, которые изготавливали и распространяли амфетамин. Во время обысков у них изъяли деньги, лабораторное оборудование, весы, фасовочный материал, 400 граммов прекурсоров, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина.
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