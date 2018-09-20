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Производство наркотиков в Колумбии достигло рекорда

Производство кокаина в Колумбии выросло на 31% за год: это стало рекордом по изготовлению наркотиков в мире

Об этом пишет ВВС.

По статистике управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), производство выросло до почти 1400 тонн. Сырье для наркотических веществ выращивают на 171 тыс. га земли. Это может свести на нет усилия по достижению мира в этой стране.

Значительная часть наркотиков попадает в США. Соответственно, Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем кокаина в мире.

Стоимость произведенного кокаина составляет 2,7 млрд долларов на местном рынке. По данным ООН, наиболее интенсивно наркотическое растение выращивают в регионе Колумбии, что граничит с Тихим океаном.

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