Производство наркотиков в Колумбии достигло рекорда

20 сентября, 2018, 11:58

Производство кокаина в Колумбии выросло на 31% за год: это стало рекордом по изготовлению наркотиков в мире

Об этом пишет ВВС.

По статистике управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), производство выросло до почти 1400 тонн. Сырье для наркотических веществ выращивают на 171 тыс. га земли. Это может свести на нет усилия по достижению мира в этой стране.

Значительная часть наркотиков попадает в США. Соответственно, Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем кокаина в мире.

Стоимость произведенного кокаина составляет 2,7 млрд долларов на местном рынке. По данным ООН, наиболее интенсивно наркотическое растение выращивают в регионе Колумбии, что граничит с Тихим океаном.