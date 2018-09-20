Порошенко: "компромисс" с Россией не завершит войну, мир принесет усиление ВСУ

20 сентября, 2018, 11:29

Украине не стоит обращать внимание на попытки России и пророссийских сил добиться "компромисса" в вопросе Крыма и Донбасса, ведь на самом деле такое примирение будет на российских условиях

Об этом во время своего ежегодного послания к парламенту заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

Говоря о европейских странах, он отметил, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности станут поражением права и свободы, проигрышем демократической Европы и победой "авторитарной Азиопии".

"А тем временем у нас самих вся страна обтыкана бигбордами с призывами к компромиссу с агрессором, чуть ли не каждый столб облепили "голуби мира", только тень от них - как от двуглавого (орла, - ред.). И пусть вас не вводит в заблуждение успокоительное воркование, ибо в клювах этих горлиц - семена мира на российских условиях", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, мир - это красивая и привлекательная обертка, куда можно положить что угодно. Поэтому не стоит забывать, что враг пришел не за Крым или Донбасс, а всей Украиной, ведь без нее невозможно отстроить империю.

"И фитиль войны, и ключи от мира находятся не в Киеве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне. Они - в Москве. Мир нам принесет умиротворение и согласие на условиях России. К подлинному и справедливому миру нас приведет только укрепление обороноспособности страны, усиление армии, укрепление дипломатического корпуса и усиление единства внутри страны", - подытожил Порошенко.