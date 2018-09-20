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Порошенко призвал создать рынок земли и повышать зарплаты


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко призвал работодателей увеличивать зарплату работникам, чтобы быть конкурентоспособными и остановить миграцию рабочих за границу

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего ежегодного послания к парламенту, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что на его регулярных встречах с правительством, с силовиками, с бизнес-ассоциациями работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы, поэтому он обратился к ним с призывом увеличить заработную плату.

"Дорогие работодатели, выход один - увеличьте зарплату если хотите, чтобы украинцы не уезжали за границу, а работали у нас. По рынку заработной платы вы должны быть конкурентоспособными", - заявил президент.

По его словам, Украина становится частью Единого европейского рынка труда, и работодателям нужно быть готовыми к конкуренции. В то же время Порошенко выразил сомнения по поводу возможности принятия решения о создании рынка земли в ближайшее время.

“Я понимаю, что, к сожалению, шансов на взвешенное государственное решение о создании, например, цивилизованного рынка земли... Сейчас будет тяжело провести”, – сказал он.

При этом он напомнил, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на свободный рыночный оборот земли таким, что нарушает права украинцев.

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