Порошенко призвал создать рынок земли и повышать зарплаты
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего ежегодного послания к парламенту, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что на его регулярных встречах с правительством, с силовиками, с бизнес-ассоциациями работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы, поэтому он обратился к ним с призывом увеличить заработную плату.
"Дорогие работодатели, выход один - увеличьте зарплату если хотите, чтобы украинцы не уезжали за границу, а работали у нас. По рынку заработной платы вы должны быть конкурентоспособными", - заявил президент.
По его словам, Украина становится частью Единого европейского рынка труда, и работодателям нужно быть готовыми к конкуренции. В то же время Порошенко выразил сомнения по поводу возможности принятия решения о создании рынка земли в ближайшее время.
“Я понимаю, что, к сожалению, шансов на взвешенное государственное решение о создании, например, цивилизованного рынка земли... Сейчас будет тяжело провести”, – сказал он.
При этом он напомнил, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на свободный рыночный оборот земли таким, что нарушает права украинцев.
- Напомним, что 6 октября 2016 года Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года.
- 26 октября 2016 года Президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.
- Позже Петр Порошенко заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения тормозит развитие аграрного рынка и сдерживает приход инвесторов в Украину.
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