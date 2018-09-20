Порошенко признал главные просчеты власти, которыми недовольны украинцы

20 сентября, 2018, 10:39

Президент Украины Петр Порошенко во время обращения к Верховной Раде назвал основными нерешенными задачами власти неспособность завершить войну и вернуть оккупированные территории, проблемы в социальной сфере, медленную борьбу с коррупцией, эмиграцию и торможение реформ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Прежде всего хотел бы откровенно подчеркнуть, чем большинство общества объективно недовольно: не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны. В результате агрессии потеряно 20% промышленного потенциала Украины. Это, конечно, спровоцировало "эффект домино" для всей украинской экономики. Вместе с агрессивным закрытием Россией своего рынка для украинских товаров это повлекло глубокий социальный кризис. Мы выстояли и возобновили рост, однако большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни возобновляется медленно и неравномерно - и по регионам, и по социальным, и по возрастным группам. И особенно незащищенными остаются пенсионеры", - сказал Порошенко.

Прензидент отметил, что, несмотря на создание антикоррупционных органов, они пока работают неэффективно.

"Мы создали антикоррупционную инфраструктуру, в некоторые новые органы вложили немалые ресурсы налогоплательщиков Украины, но пока коэффициент их полезного действия меня, как президента, не удовлетворяет. И общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы. И претензии людей абсолютно оправданы", - сказал Порошенко .

Выезд украинцев за границу президент назвал частью интеграции в европейский рынок труда.

"Серьезных масштабов приобрела эмиграция из страны. С этим вызовом так или иначе имеют дело все страны Центрально-Восточной Европы, которые в процессе евроинтеграции становились частью европейского рынка труда. К сожалению, власть допустила немало просчетов и в кадровой политике, а смелые эксперименты в этой сфере оказались недостаточно эффективными. Темпы реформ совсем не такие, как и скорость, которую мы проектировали на старте. Проблемы оказались более глубокими, сопротивление - сильнее, решение - сложнее", - добавил Порошенко.