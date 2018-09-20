Порошенко подписал закон об увеличении количества членов ЦИК

20 сентября, 2018, 09:36

Президент Петр Порошенко подписал закон №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральную избирательную комиссию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Таким образом, на странице закона на сайте украинского парламента указано, что документ возвращен с подписью от президента.

Напомним, 18 сентября Рада приняла законопроект №9090. Его целью было увеличение количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. Таким образом, принятое решение позволило разблокировать рассмотрение законопроекта об обновлении ЦИК, который планируется на четверг, 20 сентября, в 4 часа.

Отметим, что обновить ЦИК парламент хотел еще в июле, однако среди депутатов возник спор в отношении кандидатов от разных фракций. В результате 5 июля Раде пришлось отложить голосование, а в БПП из-за этого отказались возвращаться в сессионный зал.

12 июля вопрос о Центральной избирательной комиссии вернули в повестку дня, однако среди нардепов снова возникло непонимание, и поэтому рассмотрение пришлось отложить до осенней сессии.