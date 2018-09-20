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Под Радой - столкновения, неизвестные пытались штурмовать здание


фото: depo.ua
Под зданием Верховной Рады произошли массовые беспорядки, ряд протестующих пытались штурмовать парламент

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отметим, столкновения начались тогда, когда в сессионном зале начали рассматривать законопроект №9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Как рассказали киевские полицейские, участники митинга начали перелезать через забор и попытались прорвать кордон правоохранителей, которые охраняют здание парламента.

"Участники акции пытались прорваться к зданию Верховной Рады. Бросили дымовую шашку, потом петарду", - подчеркнули в ведомстве.

По данным СМИ, в результате беспорядков один из правоохранителей получил травму ноги после того, как в его сторону бросили взрывное устройство, предположительно, петарды.

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