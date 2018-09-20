Омелян говорит, что Гройсман был готов внести за него залог

20 сентября, 2018, 07:56

Премьер-министр Владимир Гройсман был готов внести залог за министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом глава Министерства инфраструктуры заявил в эфире Skrypin.ua.

"Он (Гройсман) позвонил, он предложил свою помощь... Есть позиция правительства, она на мою поддержку направлена. Владимир Борисович действительно выразил свою готовность внести за меня залог, если это будет нужно", - рассказал Омелян.

Он добавил, что такую же готовность выразил и бывший глава украинского правительства, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"И таких желающих было несколько десятков", - отметил министр.

Ранее Омелян также заявил в эфире Еспресо.TV, что американские и европейские партнеры шокированы тем, как проходит следствие НАБУ.