Омелян говорит, что Гройсман был готов внести за него залог
20 сентября, 2018, 07:56
Премьер-министр Владимир Гройсман был готов внести залог за министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Об этом глава Министерства инфраструктуры заявил в эфире Skrypin.ua.
"Он (Гройсман) позвонил, он предложил свою помощь... Есть позиция правительства, она на мою поддержку направлена. Владимир Борисович действительно выразил свою готовность внести за меня залог, если это будет нужно", - рассказал Омелян.
Он добавил, что такую же готовность выразил и бывший глава украинского правительства, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.
"И таких желающих было несколько десятков", - отметил министр.
Ранее Омелян также заявил в эфире Еспресо.TV, что американские и европейские партнеры шокированы тем, как проходит следствие НАБУ.
- Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
- Позже Омелян прокомментировал подозрение в незаконном обогащении. Он считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
- Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки, однако обязал министра инфраструктуры сдать заграничные паспорта.
- Как заявил Омелян, существует угроза того, НАБУ может давить на судью в его деле, поскольку дело против мужа судьи тоже находится на рассмотрении этого ведомства.
- 19 сентября Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества министра инфраструктуры Владимира Омеляна
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