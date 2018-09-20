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Обыски в "Буковеле" касаются присвоения денег Дорожного фонда, а не курорта, — СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили масштабную противоправную схему присвоения должностными лицами Службы автомобильных дорог средств Дорожного фонда

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного дела обыски были проведены и на территории комплекса "Буковель" в Ивано-Франковской области.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок санкционировали использование коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

"Разрешения" предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе по добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП "Дорожный контроль качества". Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие у них соответствующей материально-технической базы.

Досудебное следствие установило, что необходимая сертификация заводов фактически не осуществлялась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались. Работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, обыски на территории "Буковеля" проводились в деле о хищении средств Дорожного фонда. Самого курорта они не касаются, информирует Громадське.

"Там речь идет о коммерческих структурах, офисы которых расположены на территории этого комплекса. К "Буковелю" это никакого отношения не имеет, речь идет о качестве дорог", — отметила она.

В рамках начатого уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят следственные действия.

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