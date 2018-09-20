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Nissan показала "внедорожник для астрономов". На прицепе у машины - мощный телескоп

На автосалоне в Ганновере японский автоконцерн Nissan представил авто Navara Dark Sky с прицепом, в который вмонтирован телескоп PlaneWave

Об этом говорится в заявлении ESA.

Автомобиль и телескоп разработаны компанией совместно с Европейским космическим агентством (ESA).

Прицеп с PlaneWave излучает красный цвет, чтобы снизить световое загрязнение, а система ProPilot позволит выбрать наиболее подходящее место для наблюдения за небесными телами.

"Портативные телескопы, такие как PlaneWave, помогут лучше изучить небесные тела в нашей галактике благодаря астрономам-энтузиастам, которые смогут присоединиться к процессу. Эта разработка показывает, что происходит, когда встречаются инновации и астрономия", - прокомментировали в ESA.

Телескоп оснащен двумя аккумуляторными батареями и может передавать собранные данные через сети Wi-Fi. Система стабилизации позволит сохранить работоспособность устройства даже после езды по плохой дороге.

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