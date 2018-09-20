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Нас не остановит ни один московский реваншист, - Яценюк о внесении законопроекта о курс на ЕС и НАТО на рассмотрение КС


фото: yatsenyuk.org
Внесение в повестку дня законопроекта о поправках в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО является важным шагом для утверждения свободы Украины

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Народного фронта", бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Он напомнил, что сегодня парламент принял первое решение, которое ведет к утверждению в Конституции Украины европейского выбора Украины и курса на членство в Европейском Союзе и НАТО.

"Это решение имеет принципиально важное значение. "Народный Фронт" выступил с такой инициативой год назад. Сегодня сделан первый шаг для ее реализации. Поздравляю с этим определением наш Парламент и все ответственные национальные силы. Ни один московский реваншист не остановит наш национальный выбор. Мы навсегда утвердим нашу свободу, безопасность и благосостояние в свободном кругу европейских народов", - подчеркнул Яценюк.

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