Нас не остановит ни один московский реваншист, - Яценюк о внесении законопроекта о курс на ЕС и НАТО на рассмотрение КС
Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Народного фронта", бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
Он напомнил, что сегодня парламент принял первое решение, которое ведет к утверждению в Конституции Украины европейского выбора Украины и курса на членство в Европейском Союзе и НАТО.
"Это решение имеет принципиально важное значение. "Народный Фронт" выступил с такой инициативой год назад. Сегодня сделан первый шаг для ее реализации. Поздравляю с этим определением наш Парламент и все ответственные национальные силы. Ни один московский реваншист не остановит наш национальный выбор. Мы навсегда утвердим нашу свободу, безопасность и благосостояние в свободном кругу европейских народов", - подчеркнул Яценюк.
- Отметим, Рада приняла решение о включении в повестку дня и направление в Конституционный суд законопроекта о поправках в Конституцию по поводу интеграции в ЕС и НАТО.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки в Конституцию. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в парламенте.
- Рассмотреть "евроатлантические" поправки в Конституцию Рада планирует 20 сентября.
- У Порошенко объяснили, что для внесения указанных изменений в Конституцию проводить референдум не нужно.
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