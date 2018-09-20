Нацсовет внепланово проверит NewsOne за распространение языка вражды

20 сентября, 2018, 19:36

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", мг. Киев (логотип "NEWSONE") за распространение языка вражды и клише российской пропаганды

Об этом по результатам заседания в четверг, 20 сентября, сообщил регулятор.

В частности, речь идет о зафиксированных в эфире признаках нарушения части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" – распространение языка вражды.

Читайте также: NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине

"Так, мониторингом вещания за 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13 и 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксированы высказывания Е. Лукаш, В. Пиховшека, Г. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям указанных законодательных норм", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Нацсовет поступил запрос от СБУ по распространению в эфире телеканала заявлений, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.