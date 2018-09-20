Нацсовет внепланово проверит NewsOne за распространение языка вражды
Об этом по результатам заседания в четверг, 20 сентября, сообщил регулятор.
В частности, речь идет о зафиксированных в эфире признаках нарушения части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" – распространение языка вражды.
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"Так, мониторингом вещания за 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13 и 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксированы высказывания Е. Лукаш, В. Пиховшека, Г. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям указанных законодательных норм", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Нацсовет поступил запрос от СБУ по распространению в эфире телеканала заявлений, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.
- Напомним, в Раде призвали СБУ расследовать финансирование канала NewsOne Россией после программы на Еспресо.
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