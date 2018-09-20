НАБУ обнародовало отрывки из переписки Омеляна

20 сентября, 2018, 22:30

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что переписка министра инфраструктуры Владимира Омеляна дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов", - отмечают в бюро.

В НАБУ утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником при покупке авто, должностным лицом одного из органов власти, и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.

В НАБУ предполагают, что чиновник скрывал свое состояние.