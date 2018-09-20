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НАБУ обнародовало отрывки из переписки Омеляна

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что переписка министра инфраструктуры Владимира Омеляна дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов", - отмечают в бюро.

В НАБУ утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником при покупке авто, должностным лицом одного из органов власти, и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.

В НАБУ предполагают, что чиновник скрывал свое состояние.

  • Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
  • Позже Омелян прокомментировал подозрение в незаконном обогащении. Он считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
  • Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки, однако обязал министра инфраструктуры сдать заграничные паспорта.
  • Как заявил Омелян, существует угроза того, НАБУ может давить на судью в его деле, поскольку дело против мужа судьи тоже находится на рассмотрении этого ведомства.
  • 19 сентября Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества министра инфраструктуры Владимира Омеляна
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