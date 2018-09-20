На Житомирщине неизвестные похитили из разведроты 5 автоматов

20 сентября, 2018, 17:29

Из воинской части в Новоград-Волынском Житомирской области неизвестные похитили несколько единиц оружия и патроны

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры.

Как отмечается, кража совершена в ночь на 20 сентября после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад. Украли 5 пистолетов и 5 автоматов АКС-74.

"На месте совершения этого дерзкого преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа ГУ Нацполиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки Департамента КР СБУ и военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что к проведению следственных действий привлечены специалисты криминалистической и кинологической служб полиции, а также сотрудники УСБУ в Житомирской области.