На Франковщине авто начальника областной полиции сбило насмерть велосипедиста

20 сентября, 2018, 17:53

В Ивано-Франковской области в пгт. Перегинское в четверг, 20 сентября, служебный автомобиль начальника областной полиции насмерть сбил велосипедиста

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

По данному факту начато досудебное расследование и проверка. Водителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе, начальник областной полиции находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на прием граждан.

По поручению председателя Нацполиции на место происшествия направлен руководитель Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Расследование проводит прокуратура области. Главное управление Нацполиции в области и его руководитель выразили соболезнования семье погибшего.