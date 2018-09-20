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На Франковщине авто начальника областной полиции сбило насмерть велосипедиста


фото: cheline.ua
В Ивано-Франковской области в пгт. Перегинское в четверг, 20 сентября, служебный автомобиль начальника областной полиции насмерть сбил велосипедиста

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

По данному факту начато досудебное расследование и проверка. Водителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе, начальник областной полиции находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на прием граждан.

По поручению председателя Нацполиции на место происшествия направлен руководитель Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Расследование проводит прокуратура области. Главное управление Нацполиции в области и его руководитель выразили соболезнования семье погибшего.

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