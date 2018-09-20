На Франковщине авто начальника областной полиции сбило насмерть велосипедиста
20 сентября, 2018, 17:53
В Ивано-Франковской области в пгт. Перегинское в четверг, 20 сентября, служебный автомобиль начальника областной полиции насмерть сбил велосипедиста
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.
По данному факту начато досудебное расследование и проверка. Водителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Как сообщили в пресс-службе, начальник областной полиции находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на прием граждан.
По поручению председателя Нацполиции на место происшествия направлен руководитель Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.
Расследование проводит прокуратура области. Главное управление Нацполиции в области и его руководитель выразили соболезнования семье погибшего.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-