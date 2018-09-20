На Черниговщине схватили семерых криминальных авторитетов

20 сентября, 2018, 13:37

В Черниговской области правоохранители задержали семерых криминальных авторитетов, в том числе из стран Кавказа

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, полицейские в ходе четко спланированной спецоперации задержали пять украинцев и двое выходцев с Кавказа на трассе вблизи села Рассудов Репкинского района. По словам правоохранителей, они направлялись на встречу с “вором в законе”, которого держат в местном пункте временного пребывания иностранцев.

"Сейчас все задержанные после установления личности проверяются полицией на причастность к совершению преступлений на территории Черниговской и других областей Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что полицейские изъяли у мужчины наркотическое вещество и направили его на исследование.

Правоохранители отмечают, что “вор в законе”, к которому направлялись мужчины, длительное время находится в пункте временного пребывания иностранцев. Он выходец с Кавказа и ждет решения своей дальнейшей судьбы судом Киевской области.