 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Черниговщине схватили семерых криминальных авторитетов

В Черниговской области правоохранители задержали семерых криминальных авторитетов, в том числе из стран Кавказа

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, полицейские в ходе четко спланированной спецоперации задержали пять украинцев и двое выходцев с Кавказа на трассе вблизи села Рассудов Репкинского района. По словам правоохранителей, они направлялись на встречу с “вором в законе”, которого держат в местном пункте временного пребывания иностранцев.

"Сейчас все задержанные после установления личности проверяются полицией на причастность к совершению преступлений на территории Черниговской и других областей Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что полицейские изъяли у мужчины наркотическое вещество и направили его на исследование.

Правоохранители отмечают, что “вор в законе”, к которому направлялись мужчины, длительное время находится в пункте временного пребывания иностранцев. Он выходец с Кавказа и ждет решения своей дальнейшей судьбы судом Киевской области.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать