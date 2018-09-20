 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МВД предлагает регистрировать центры реабилитации наркозависимых


фото: mi100.info
Министерство внутренних дел предлагает создать единый реестр центров реабилитации людей с наркозависимостью

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

"Мы видим случаи, когда реабилитационные центры превращаются в места использования бесплатного рабского труда. А в обмен больной наркоманией человек получает ослабленную дозу, которая и является методом лечения. Полиция квалифицирует такую ​​ситуацию как незаконное содержание гражданина", - сказал глава МВД Арсен Аваков на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.

Министр предложил создать реестр таких центров, чтобы полицейские могли сотрудничать с их руководителями и контролировать соблюдение закона и прав человека. По словам Авакова, на создание такой базы предусмотрено месяц.

"Будут выделены участковые офицеры, которые смогут также контролировать, не нарушают ли в таких заведениях права человека. Свобода воли - прежде всего. К этой работе привлекут специалистов по ювенальной превенции и Департамента противодействия наркопреступности", - добавил глава МВД.

Турчинов, в свою очередь, заявил, что СНБО работает над объединением правоохранительных органов и общественности в противодействии наркомании.

"Думаю, около 1 тыс. центров противодействия наркозависимости заработает в Украине и они не будут иметь проблем с постоянными проверками", - сказал Турчинов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать