МВД предлагает регистрировать центры реабилитации наркозависимых
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.
"Мы видим случаи, когда реабилитационные центры превращаются в места использования бесплатного рабского труда. А в обмен больной наркоманией человек получает ослабленную дозу, которая и является методом лечения. Полиция квалифицирует такую ситуацию как незаконное содержание гражданина", - сказал глава МВД Арсен Аваков на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.
Министр предложил создать реестр таких центров, чтобы полицейские могли сотрудничать с их руководителями и контролировать соблюдение закона и прав человека. По словам Авакова, на создание такой базы предусмотрено месяц.
"Будут выделены участковые офицеры, которые смогут также контролировать, не нарушают ли в таких заведениях права человека. Свобода воли - прежде всего. К этой работе привлекут специалистов по ювенальной превенции и Департамента противодействия наркопреступности", - добавил глава МВД.
Турчинов, в свою очередь, заявил, что СНБО работает над объединением правоохранительных органов и общественности в противодействии наркомании.
"Думаю, около 1 тыс. центров противодействия наркозависимости заработает в Украине и они не будут иметь проблем с постоянными проверками", - сказал Турчинов.
- Напомним, в августе на Тернопольщине разоблачили псевдореабилитационный центр, в котором организаторы зарабатывали, делая вид, что лечат наркозависимых.