Mozilla выпустила Firefox Reality - браузер для VR
Об этом говорится в блоге компании.
Пока Firefox Reality доступен только для ПК и позволяет просматривать 2D-ресурсы в виртуальной и дополненной реальности. Благодаря открытому исходному коду разработчики смогут создавать собственные приложения и расширения для браузера, говорится в сообщении компании.
Пользователи смогут ввести запрос в строке поиска с помощью экранной клавиатуры или голосовой команды. Скачать Firefox Reality можно в магазинах приложений Viveport, Oculus и Daydream.
"Мы должны были переосмыслить все, включая навигацию, ввод текста, среду, поиск и многое другое. Это требовало исследований и бесчисленных разговоров с пользователями, создателями контента и партнерами по аппаратному обеспечению. Результатом является браузер, который построен для среды, который он обслуживает. Мы думаем, что вы будете любить все функции и детали, которые мы создали специально для браузера MR", - говорит Андре Вриньйо, глава стратегии смешанной реальности платформы Mozilla.
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