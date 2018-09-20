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Mozilla выпустила Firefox Reality - браузер для VR

Mozilla выпустила первую версию браузера Firefox Reality: он создан для работы с гарнитурами виртуальной и дополненной реальностей

Об этом говорится в блоге компании.

Пока Firefox Reality доступен только для ПК и позволяет просматривать 2D-ресурсы в виртуальной и дополненной реальности. Благодаря открытому исходному коду разработчики смогут создавать собственные приложения и расширения для браузера, говорится в сообщении компании.

Пользователи смогут ввести запрос в строке поиска с помощью экранной клавиатуры или голосовой команды. Скачать Firefox Reality можно в магазинах приложений Viveport, Oculus и Daydream.

"Мы должны были переосмыслить все, включая навигацию, ввод текста, среду, поиск и многое другое. Это требовало исследований и бесчисленных разговоров с пользователями, создателями контента и партнерами по аппаратному обеспечению. Результатом является браузер, который построен для среды, который он обслуживает. Мы думаем, что вы будете любить все функции и детали, которые мы создали специально для браузера MR", - говорит Андре Вриньйо, глава стратегии смешанной реальности платформы Mozilla.

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