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Мессенджер Тelegram полностью переписали: разработчики предупреждают о возможных багах

Мессенджер выйдет в новой версии, полностью переписанный на языке программирования Swift

Об этом основатель Telegram Павел Дуров написал на своем канале.

"Последние пару лет мы спокойно развиваем Telegram для iOS с нуля с помощью Swift - языка программирования, который Apple представила как более быструю альтернативу Objective C", - написал он.

Дуров заверил, что вертикальная версия Telegram будет выглядеть точно так же, как и старая, но будет "более быстрой, гладкой и "кушать" меньше заряда аккумулятора, чем старый добрый Telegram.

Разработчик отметил, что новая версия мессенджера была доступна для всех еще с января под названием "Telegram X". Тысячи пользователей тестировали ее и делились своими отзывами, и благодаря этому сотрудники компании смогли "отполировать" приложение.

"Несмотря на то что мы все еще делаем некоторые последние штрихи, похоже, что новая Telegram готова к отправке каждому пользователю Telegram на iOS", - пишет Дуров.

Приложение Telegram обновится по умолчанию в версии на Swift в ближайшие несколько недель. "В результате Telegram станет быстрее и эффективнее. Поскольку он будет опираться на совершенно новую базу кода, могут возникнуть некоторые незначительные ошибки и сбои, но они будут быстро исправлены", - добавляет Дуров.

Это изменение сделает Telegram самым популярным приложением для обмена сообщениями, написанным полностью на Swift. "Некоторые считают, что это большой риск, но я думаю, что кто-то должен принимать такие риски и быть первыми, кто внедряет новые технологии, такие как шифрование "e2e" - или Swift", - говорит разработчик.

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