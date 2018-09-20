Лидер Южной Кореи лично доставит Трампу очередное письмо от Ким Чен Ына

20 сентября, 2018, 21:13

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично передаст частногое письмо от президента Северной Кореи Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе

Об этом Мун Чжэ Ин сообщил по результатам четырехдневного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает AP.

Как отмечается, северокорейский президент потребовал, чтобы госсекретарь США вближайшее время посетил Пхеньян для ядерных переговоров, а также выразил надежду о скорейшем продолжении его июньского саммита с президентом Дональдом Трампом.

"Есть вещи, которые Соединенные Штаты хотят, чтобы мы передали в Северную Корею, а с другой стороны является и то, что Северная Корея хочет, чтобы мы передали Соединенным Штатам. Я буду добросовестно выполнять эту роль, когда я встречусь с президентом Трампом, чтобы способствовать диалогу между Северной Кореей и Соединенными Штатами", - сообщил Мун.

При этом он не сообщил деталей письма от лидера Северной Кореи, но отметил, что Ким Чен Ын пообещал решение вопроса денуклеаризации во время встречи с Муном, в зависимости от ответных действий США.