Лидер Южной Кореи лично доставит Трампу очередное письмо от Ким Чен Ына
Об этом Мун Чжэ Ин сообщил по результатам четырехдневного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает AP.
Как отмечается, северокорейский президент потребовал, чтобы госсекретарь США вближайшее время посетил Пхеньян для ядерных переговоров, а также выразил надежду о скорейшем продолжении его июньского саммита с президентом Дональдом Трампом.
"Есть вещи, которые Соединенные Штаты хотят, чтобы мы передали в Северную Корею, а с другой стороны является и то, что Северная Корея хочет, чтобы мы передали Соединенным Штатам. Я буду добросовестно выполнять эту роль, когда я встречусь с президентом Трампом, чтобы способствовать диалогу между Северной Кореей и Соединенными Штатами", - сообщил Мун.
При этом он не сообщил деталей письма от лидера Северной Кореи, но отметил, что Ким Чен Ын пообещал решение вопроса денуклеаризации во время встречи с Муном, в зависимости от ответных действий США.
- Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов, несмотря на договоренности между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
- Напомним также, что лидеры двух Корей встретились в КНДР, чтобы обсудить завершение войны.
- Спустя КНДР пообещала закрыть ракетные объекты и ядерные комплексы в присутствии иностранных экспертов.
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