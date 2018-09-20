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#Луценко_дай_відповідь: журналисты запустили флешмоб вопросов к генпрокурору


фото: radiosvoboda
Журналисты более 15 изданий отправили в Генеральную прокуратуру запросы по делу журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских, доступ к данным телефона которых предоставил украинский суд и запретил Европейский суд по правам человека

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты также запустили в Facebook флешмоб с условным названием #Луценко_дай_відповідь. Они опубликовали список из 6 вопросов к генпрокурору и призвали коллег из других изданий также отправлять информационные запросы по этому поводу.

Работники СМИ отмечают, что по закону имеют право и должны защищать свои источники информации, в то время как ГПУ через суд добилась разрешения получить данные с их телефонов. ЕСПЧ предварительно запретил украинским правоохранителям доступ к этим данным на месяц - до тщательного рассмотрения.

Журналисты спрашивают Луценко, получило ли его ведомство запрос, собирается его выполнять, получило ли уже данные от мобильного оператора и в каком объеме, что делать с этими данными в случае, если их получили и будут ли проводить служебное расследование действий следователя и прокурора по этому делу.

Запросы уже направили журналисты изданий "Украинская правда", "Цензор.НЕТ", "Слово и Дело", "Следствие.инфо", Kyiv Post, Bihus.info телеканалов "UA:Первый", "UA: Крым" и "24", журнала "Новое время", "Громадского телевидения", Радио Свобода, "Громадского радио", программы "Вікна-новини" (СТБ), Медийной инициативы за права человека, бюро журналистских расследований "Сознательно", ИА "Центр журналистских расследований".

  • Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
  • Адвокаты Седлецкой 11 сентября подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 27 августа.
  • Седлецкая заявила, что генпрокурор Юрий Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире. Луценко объяснил, почему доступ к телефону журналистки "Схем" пришлось получать через суд.
  • ЕСПЧ запретил украинским властям доступ к данным с телефона главреда "Схем".
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