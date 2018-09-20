Кое-кто сожалеет из-за аннексии, другие - боятся мести Украины, - Джемилев о настроениях в Крыму

20 сентября, 2018, 08:44

Некоторые жители Крыма жалеют о том, что голосовали за присоединение к России во время "референдума"

Об этом рассказал лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев в интервью BBC.

Он ответил на вопрос относительно того, как изменились настроения крымчан в целом и крымских татар за 4,5 года аннексии полуострова.

По его словам, количество коллаборационистов среди крымских татар не растет. При чем эти коллаборанты там как парии - они на людях редко появляются, им многие и руки не подают.

"Намного интереснее процессы в среде русскоязычного населения. Показательным было высказывание владельца зоопарка "Тайга", который сам возил сепаратистов. Он как-то сказал: мы думали, что вернулись на историческую родину, а оказалось, что попали в плен", - подчеркнул Джемилев.

Некоторые люди пытаются выступать в защиту своих прав, однако в результате терпят избиения от контролируемых Россией силовиков.

"Кое-кто говорит, что лучше бы руку себе оторвал, а не бросал бюллетень на референдуме. Наивные люди, думают, что от их голосования что-то зависело. Есть люди, у которых есть страх, что Украина вернется и будет мстить. Поэтому важно давать этим людям какие-то месседжи", - подытожил Джемилев.