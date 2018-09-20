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Княжицкий: коллеги из Европарламента высоко оценивают реформы в Украине


фото: nfront.org
Европарламентарии высоко оценивают реформы в Украине за годы после Революции Достоинства

Об этом в четверг, 20 сентября, заявил сопредседатель Парламентского комитета Ассоциации Украина–ЕС, народный депутат Украины Николай Княжицкий во время брифинга в кулуарах парламента по результатам по результатам Восьмого заседания ПКА.

Николай Княжицкий сообщил, что совместное заседание происходило во Львове и Ивано-Франковске. Обсуждались вопросы обороны, техногенных и экологических катастроф в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Также говорилось о необходимости углубления борьбы с коррупцией и реформирования органов местного самоуправления. Делегация провела встречи с представителями органов местного самоуправления, бизнеса, студентами, представителями нацменьшинств.

"Наши европейские коллеги высоко оценили прогресс Украины за последние годы после Революции Достоинства. В рамках Восьмого заседания ПКА делегация европарламентариев посетила Гуцульщину, в частности Верховину. И мы говорили об углублении трансграничного сотрудничества в частности в карпатских регионах Украины", - сказал народный депутат.

В свою очередь, член европейского парламента, сопредседатель ПКА Украина-ЕС Дариуш Росати отметил ряд успехов, которых достигла Украина в реализации реформ.

"Я хотел бы отдать должное украинской власти за реформы органов местного самоуправления, децентрализации, здравоохранения, пенсионной системы и государственного управления. Вместе с тем, мы согласились, что нужно приложить усилия в критически важных сферах, которые касаются реализации соглашения об Ассоциации Украины с ЕС", - сказал Дариуш Росати.

Он подчеркнул необходимость избирательной реформы и углубления реформы судебной ветви власти, реформирования таможни, налоговой системы и борьбе с коррупцией.

"И хотя был достигнут определенный прогресс в этих сферах, мы понимаем, что еще нужно много работать, чтобы достичь конкретных результатов. Граждане Украины должны почувствовать пользу этих реформ", - подчеркнул европарламентарий.

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