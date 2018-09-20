Какую дозу радиации получат астронавты за 6 месяцев полета на Марс, - исследование
Об этом говорится в исследовании миссии ESA ExoMars.
"Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечило бы очень значительное влияние для астронавтов со стороны радиации", - рассказала научный сотрудник ESA Йорданка Семково.
Согласно данным измерений, за шесть месяцев путешествия к Марсу астронавт подвергнется воздействию радиации, которая составляет не менее 60% от общего лимита дозы, рекомендованного для космонавта за всю карьеру облучения.
Космическая и солнечная радиация может стать причиной проблем со зрением, привести к деменции и раку. Ранее ученые считали, что полет на Марс в одну сторону подвергнет космонавта влиянию, которое в 15 раз превышает лимит, установленный для работников АЭС. Защитные противорадиационные щиты или жилеты не гарантируют полной защиты, к тому же они недешево обходятся, поскольку увеличивают общий вес обшивки.
Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новый телескоп от NASA
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой, вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми, Европе.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
-
Читайте также
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-