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Какую дозу радиации получат астронавты за 6 месяцев полета на Марс, - исследование

Путешествуя к Марсу в течение шести месяцев, астронавты получат 60% от дозы радиации, рекомендуемой за всю карьеру

Об этом говорится в исследовании миссии ESA ExoMars.

"Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечило бы очень значительное влияние для астронавтов со стороны радиации", - рассказала научный сотрудник ESA Йорданка Семково.

Согласно данным измерений, за шесть месяцев путешествия к Марсу астронавт подвергнется воздействию радиации, которая составляет не менее 60% от общего лимита дозы, рекомендованного для космонавта за всю карьеру облучения.

Космическая и солнечная радиация может стать причиной проблем со зрением, привести к деменции и раку. Ранее ученые считали, что полет на Марс в одну сторону подвергнет космонавта влиянию, которое в 15 раз превышает лимит, установленный для работников АЭС. Защитные противорадиационные щиты или жилеты не гарантируют полной защиты, к тому же они недешево обходятся, поскольку увеличивают общий вес обшивки.

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