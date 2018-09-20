Imagine Dragons и зависимость от интернета: группа выпустила песню и клип
20 сентября, 2018, 12:25
Американская инди-рок группа Imagine Dragons презентовала новый трек Zero и клип к нему
Ролик появился на YouTube.
Lyrics-видео Zero рассказывает о зависимости людей от интернета. В клипе много гиперссылок со словами песни, которые появляются в сети Интернет. В конце ролика компьютер поражает вирус, с которым группе не удается справиться.
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За сутки клип собрал почти 1 млн просмотров. Новый видеоролик презентуют 19 сентября.
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