Imagine Dragons и зависимость от интернета: группа выпустила песню и клип

20 сентября, 2018, 12:25

Американская инди-рок группа Imagine Dragons презентовала новый трек Zero и клип к нему

Ролик появился на YouTube.

Lyrics-видео Zero рассказывает о зависимости людей от интернета. В клипе много гиперссылок со словами песни, которые появляются в сети Интернет. В конце ролика компьютер поражает вирус, с которым группе не удается справиться.

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За сутки клип собрал почти 1 млн просмотров. Новый видеоролик презентуют 19 сентября.