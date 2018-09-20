Google поможет "скорым" определять точное местонахождение пациентов

20 сентября, 2018, 17:25

Google будет сотрудничать с операторами скорой помощи и спасательных служб, предоставляя им свои центры обработки данных с информацией о местонахождении людей

Однако, как пишет Engadget, касаться это будет только смартфонов на операционной системе Android.

Сейчас Google сотрудничает с операторами T-Mobile и RapidSOS и West. Компания тестирует эту систему с начала года, когда пользователи Android вызывали службу экстренной помощи. При этом Google практически со 100-процентной точностью может узнать, где находится человек.

Служба экстренной помощи ежедневно получает данные о 140 тыс. людей из 15 стран, вызывающих службы.

Напомним, Google представила обновленную версию Google Chrome в честь 10-го "дня рождения" браузера.

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