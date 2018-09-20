Филарет посетил Госдеп США. Стало известно, зачем
Об этом сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Отмечается, что Филарет, вместе с украинским послом Валерием Чалым, провел встречу с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсом Митчелом.
Во время встречи стороны обсудили вопросы поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивании территориальной целостности, а также значение для национальной безопасности Украины возникновения признанной Вселенским Православием независимой единой поместной Православной Церкви.
"Предстоятеля сопровождали митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, член Высшего церковного совета УПЦ Киевского Патриархата протоиерей Александр Трофимлюк и глава управы прихода святого апостола Андрея Первозванного г. Блумингдейл Иван Яресько", - добавили в ведомстве.
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду по поводу поддержки идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
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