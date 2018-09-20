Филарет посетил Госдеп США. Стало известно, зачем

20 сентября, 2018, 07:22

Патриарх Киевский и Всей Руси-Украины Филарет 19 сентября посетил Государственный департамент США

Об этом сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Отмечается, что Филарет, вместе с украинским послом Валерием Чалым, провел встречу с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсом Митчелом.

Во время встречи стороны обсудили вопросы поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивании территориальной целостности, а также значение для национальной безопасности Украины возникновения признанной Вселенским Православием независимой единой поместной Православной Церкви.

"Предстоятеля сопровождали митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, член Высшего церковного совета УПЦ Киевского Патриархата протоиерей Александр Трофимлюк и глава управы прихода святого апостола Андрея Первозванного г. Блумингдейл Иван Яресько", - добавили в ведомстве.