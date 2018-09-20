Французская полиция изъяла 20 тонн миниатюрных Эйфелевых башен
20 сентября, 2018, 22:45
Французская полиция изъяла 20 тонн миниатюрных сувенирных Эйфелевых башен в рамках операции по ликвидации незаконной сети продажи сувениров в Париже
Об этом сообщает ВВС.
Полиция совместно с миграционной службой провела обыски у китайских оптовиков, которых подозревают в незаконной поставке товаров уличным торговцам. В рамках операции девять человек задержали.
Маленькие металлические фигурки Эйфелевых башен продавали минимум по формуле 5 штук за 1 евро. Их предлагали туристам в наиболее популярных местах Парижа, рядом с Эйфелевой башней и недалеко от Лувра.
В Париже и окрестностях обнаружили более тысячи коробок с сувенирными башнями.
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