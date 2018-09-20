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Французская полиция изъяла 20 тонн миниатюрных Эйфелевых башен

Французская полиция изъяла 20 тонн миниатюрных сувенирных Эйфелевых башен в рамках операции по ликвидации незаконной сети продажи сувениров в Париже

Об этом сообщает ВВС.

Полиция совместно с миграционной службой провела обыски у китайских оптовиков, которых подозревают в незаконной поставке товаров уличным торговцам. В рамках операции девять человек задержали.

Маленькие металлические фигурки Эйфелевых башен продавали минимум по формуле 5 штук за 1 евро. Их предлагали туристам в наиболее популярных местах Парижа, рядом с Эйфелевой башней и недалеко от Лувра.

В Париже и окрестностях обнаружили более тысячи коробок с сувенирными башнями.

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