Французская полиция изъяла 20 тонн миниатюрных Эйфелевых башен

20 сентября, 2018, 22:45

Французская полиция изъяла 20 тонн миниатюрных сувенирных Эйфелевых башен в рамках операции по ликвидации незаконной сети продажи сувениров в Париже

Об этом сообщает ВВС.

Полиция совместно с миграционной службой провела обыски у китайских оптовиков, которых подозревают в незаконной поставке товаров уличным торговцам. В рамках операции девять человек задержали.

Маленькие металлические фигурки Эйфелевых башен продавали минимум по формуле 5 штук за 1 евро. Их предлагали туристам в наиболее популярных местах Парижа, рядом с Эйфелевой башней и недалеко от Лувра.

В Париже и окрестностях обнаружили более тысячи коробок с сувенирными башнями.