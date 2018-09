Европейский фестиваль Sziget-2019 объявил первого хедлайнера

20 сентября, 2018, 17:58

Первым хедлайнером главной сцены фестиваля Sziget в 2019 году стал британский певец Эд Ширан

Об этом сообщили на сайте фестиваля.

Эд Ширан - популярный английский поп-исполнитель. Все его альбомы - "+", "x", "÷" - занимали первые места в UK Singles Chart, последний также возглавил американский чарт.

Его песня Thinking Out Loud на 58-й церемонии Грэмми принесла ему две награды в номинациях "Песня года" и Лучшее сольное поп-исполнение. В январе 2017 года сингл Shape of You занял 1-е место по продажам в США и Великобритании.

Ширан продал более чем 26 млн альбомов и 100 млн мировых синглов, что сделало его одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей.

"Ироничные истории и мелодии Эда Ширана о любви, потере и молодости, которые принесли ему многочисленные награды и титул современного поп-короля станут идеальным саундтреком к Love Revolution в августе 2019 года", – говорят организаторы.

Эд Ширан выступит в первый день фестиваля. Sziget пройдет 7-13 августа 2019 года.