Европейский фестиваль Sziget-2019 объявил первого хедлайнера
Об этом сообщили на сайте фестиваля.
Эд Ширан - популярный английский поп-исполнитель. Все его альбомы - "+", "x", "÷" - занимали первые места в UK Singles Chart, последний также возглавил американский чарт.
Его песня Thinking Out Loud на 58-й церемонии Грэмми принесла ему две награды в номинациях "Песня года" и Лучшее сольное поп-исполнение. В январе 2017 года сингл Shape of You занял 1-е место по продажам в США и Великобритании.
Ширан продал более чем 26 млн альбомов и 100 млн мировых синглов, что сделало его одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей.
"Ироничные истории и мелодии Эда Ширана о любви, потере и молодости, которые принесли ему многочисленные награды и титул современного поп-короля станут идеальным саундтреком к Love Revolution в августе 2019 года", – говорят организаторы.
Эд Ширан выступит в первый день фестиваля. Sziget пройдет 7-13 августа 2019 года.
- Напомним, в Киев приедет рок-квартет Kodaline впервые с концертом осенью - 4 ноября.
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